Deutsche Jahrgangsmeisterschaften : SG-Schwimmer übertrumpfen sich selbst

Berlin/Mönchengladbach Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin springt mit elf Finalteilnahmen und zwei Medaillen von Nina Holt eine nicht erhoffte Bilanz für die Gladbacher heraus. Cheftrainer Dieter Sofka ist überwältigt. Die SG ist mit dem Resultat sechstbester NRW-Verein.

Das Ziel, mit ihren elf Startern bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin, vier bis sechs Finalteilnahmen zu schaffen, hat die SG Mönchengladbach weit verfehlt. Allerdings im positiven Sinn. Es gab elf Finalteilnahmen, und Nina Holt holte bei zweien davon sogar Medaillen: Bronze über die 100 Meter Rücken in 1:04,63 Minuten und sogar Gold über die doppelt so lange Distanz in 2:17,88. Cheftrainer Dieter Sofka sagte: „Ich war absolut sprachlos, das übertraf sogar meine kühnsten Erwartungen. Ich hatte nach dem Vorlauf ein bisschen mit Bronze spekuliert, aber dass es dann zum Sieg reichte: geil!“