Staatsschutz ermittelt : Abgeschnittener Schweinekopf vor Moschee in Mönchengladbach gefunden

Mönchengladbach Unbekannte haben vor einer Moschee in Mönchengladbach einen abgetrennten Schweinekopf abgelegt. Außerdem hinterließen sie unter anderem ein Hakenkreuz. Nun ermittelt der Staatsschutz.

An einer marokkanischen Moschee im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt sind am Dienstagmorgen ein abgetrennter Schweinekopf und gefüllte Blutbeutel gefunden worden. Die Entdeckung hatte ein Mitarbeiter des islamischen Kulturvereins am Morgen gegen 9 Uhr gemacht und die Polizei alarmiert. Vor Ort bestätigten sich diese Angaben: An einem Nebengebäude der Moschee fanden die Polizisten nicht nur den abgetrennten Schweinekopf, sondern auch fremdenfeindliche Symbole, darunter ein Hakenkreuz. Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen.