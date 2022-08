Kontrollen in Mönchengladbach : Vom Hotelzimmer in die Abschiebehaft

Vom Hotelzimmer in die Abschiebehaft

Kontrollen in Mönchengladbach

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Krefeld traf in einem Mönchengladbacher Hotelbetrieb auf fünf illegale Arbeitnehmer. Foto: Hauptzollamt Krefeld/Andreas Scholz GS

Mönchengladbach Das Hauptzollamt spürte illegal Beschäftigte auf, die sich mit sehr gut gefälschten rumänischen Identitätskarten auswiesen. In Wahrheit stammten die drei Frauen und zwei Männer aus Moldau.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Krefeld hat in einem Mönchengladbacher Hotelbetrieb fünf illegale Arbeitnehmer vorläufig festgenommen. Wie sie mitteilte, wiesen sich dort drei Frauen und zwei Männer aus Moldau sich mit gefälschten rumänischen Identitätskarten aus. Außerdem war das Quintett nicht zur Arbeitsaufnahme in Deutschland berechtigt, so dass gegen sie Strafverfahren eingeleitet wurden.