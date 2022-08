Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 30. August 2022) : Infiziertenzahl über das Wochenende gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt über dem Landes- und dem Bundesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Weniger Mönchengladbacher sind an Covid-19 erkrankt. Auf den Intensivstationen der Stadt liegen fünf dieser Patienten. Die aktuellen Werte im Überblick.

477 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 30. August 2022, gemeldet. Diese wurden im Zeitraum von Samstag, 27. August, bis Dienstag, 30. August, registriert. Die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher liegt den Angaben der Stadt zufolge bei 1239. Am Freitag, 26. August 2022, wurde ein Wert von 1591 gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag mit 359,7 an (Freitag: 368,6). Der landesweite Durchschnitt liegt derzeit bei 305,4 und der Bundesschnitt bei 247,3.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Dienstag, 30. August 2022, 15.12 Uhr) werden aktuell fünf Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Drei davon werden invasiv beatmet. Zwölf der laut Divi 80 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei. Das entspricht 15 Prozent. Landesweit sind es 13,8 Prozent (689 von 4992 Intensivbetten).

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Dienstag tagesaktuell mit 4,55 an. Am Vortag wurde ein Wert von 4,9 gemeldet, der durch Nachmeldungen auf 5,94 nach oben korrigiert wurde. Der bundesweite Schnitt liegt bei 3,64 (Vortag: 3,87 gemeldet, auf 4,59 korrigiert).