In Krefeld und Umgebung : Schwarzarbeit - Zollbeamte prüfen 34 Hotelbetriebe

Krefeld 35 Zöllner des Hauptzollamts Krefeld waren im Einsatz. 199 angetroffene Arbeitnehmer wurden kontrolliert. In drei Fällen wurden drei Strafverfahren eingeleitet.

35 Zöllner des Hauptzollamts Krefeld waren im Stadtgebiet sowie Umland im Einsatz. 199 angetroffene Arbeitnehmer aus 34 Hotelbetrieben wurden mittels Personenerfassungsbogen aufgenommen und zusätzlich durch Prüfung der Geschäftsunterlagen abgeglichen. In acht Fällen wurde der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit festgestellt, hiervon in sechs Fällen hinsichtlich der Mindestlohnunterschreitung und in zwei Fällen hinsichtlich der Beschäftigung von Ausländern ohne der hierfür benötigten Arbeitsgenehmigung. Weiterhin wurden drei Strafverfahren eingeleitet, in einem Fall wegen illegalen Aufenthalts sowie in zwei Fällen wegen Beitragsvorenthaltung. Die Ermittlungen dauern noch an. In 19 weiteren Fällen konnten Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, die jedoch noch weitere Prüfungen erfordern.