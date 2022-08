Zoll fahndet im Kreis Heinsberg : Illegale Prostituierte in Bordell aufgegriffen

Illegale Prostituierte in Bordell aufgegriffen

In einem Bordell im Kreis Heinsberg griff der Zoll drei asiatische Prostituierte auf. Foto: Zoll

Kreis Heinsberg Gegen drei asiatische Prostituierte eröffneten Beschäftigte des Hauptzollamts Aachen Ende Juli Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts.

Die Aachener Zöllnerinnen und Zöllner trafen die betreffenden Frauen im Alter von 43, 46 und 48 Jahren während einer Routinekontrolle nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz in einem Bordell im Kreis Heinsberg an. Eine der drei Frauen lieferten die Zöllner unmittelbar in die Justizvollzugsanstalt ein.