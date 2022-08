Pilotprojekt in Mönchengladbach : Künstliche Intelligenz spürt Schäden auf Radwegen auf

Mönchengladbach Über den Volksverein Mönchengladbach helfen seit Jahresbeginn Langzeitarbeitslose dabei, Radwege von Scherben und Hindernissen freizuhalten. Sie werden bei ihren Kontrollfahrten jetzt mit besonderer digitaler Technik ausgerüstet.

Partner sind neben der Stadt und der Mags auch der kommunale Versorger NEW sowie der Volksverein Mönchengladbach. Der gemeinnützige Verein ist mit zehn Langzeitarbeitslosen jeden Werktag im Stadtgebiet unterwegs, um die Mags bei der Radwegpflege zu unterstützen. Die Radwegepfleger haben nun Smartphones mit einer besonderen App an den Lenkern. Alle vier Meter wird ein Foto des abgefahrenen Fahrradwegs gemacht. Kennzeichen und Gesichter, so versichern die Verantwortlichen, seien unkenntlich. Die Fotos werden in eine Cloud geladen, wo KI sie nach Schäden auf den Wegen durchsucht, die Art und Schwere des Schadens erfasst. Die Ergebnisse werden im Vialytics-Web-System angezeigt, um Reparaturen gezielter zu organisieren.