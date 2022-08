Russischer „Desinformationskrieg“? : Moldau leidet unter ständigen Bombendrohungen

Zwei Frauen mit Kindern, die aus der Ukraine fliehen, kommen am Grenzübergang zu Moldau an (Archivfoto). Foto: dpa/Aurel Obreja

Chisinau Kein Land hat pro Kopf mehr Flüchtlinge aufgenommen als das kleine Moldau. Dort geht die Furcht um, dass Russland sich auch die abtrünnige Region Transnistrien einverleiben könnte. Fast täglich gehen nun auch noch Bombendrohungen ein. Wer steckt dahinter?

Die Passagiermaschine von Veaceslav Belbas kreiste 30 Minuten über dem Flughafen von Chisinau, bis sie schließlich kehrtmachte und in die Türkei zurückflog. Grund war eine Bombendrohung am Flughafen der moldauischen Hauptstadt, eine von Dutzenden, die in den vergangenen Wochen an zahlreichen Orten in der ehemaligen Sowjetrepublik eingegangen sind.

„Wir haben viel gebetet und sind schließlich gelandet“, sagte der 43-jährige Belbas über die bangen Minuten und Stunden in der Luft. Für ihn sei das ganze Drama vom letzten Montag ein solcher Schock gewesen, dass er nie wieder fliegen wolle.

Vor dem Flughafen standen diese Woche teils Hunderte Menschen Schlange, während Sprengstoffexperten mit Hunden alles absuchten. Für die Bevölkerung der Republik Moldau sind solche Szenen in diesem Sommer schon ein Stück weit Normalität geworden. Seit Anfang Juli gingen 60 Bombendrohungen ein, mehr als 15 waren es allein diese Woche. Viele davon am Flughafen, aber einige auch am Rathaus, dem Obersten Gerichtshof, in Einkaufszentren und Krankenhäusern.

Wer hinter all diesen Drohungen steckt, ist nach wie vor unklar, und alle von ihnen stellten sich letztlich als falsch heraus. Aber die für die Droh-E-Mails verwendeten Computer wurden nach offiziellen Angaben nach Russland, Belarus und in die Ukraine zurückverfolgt.

„Das ist Teil des laufenden Desinformationskriegs gegen Moldau“, sagte Valeriu Pasa von der Denkfabrik Watchdog.md in Chisinau. Dahinter könnte das russische Ziel stecken, Moldau zu destabilisieren.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges Ende Februar hat das kleine Moldau mit seinen 2,6 Millionen Einwohnern pro Kopf so viele Flüchtlinge aus dem Nachbarland Ukraine aufgenommen wie kein anderer Staat. Gleichzeitig kochten die Spannungen in der abtrünnigen Region Transnistrien hoch, wo Russland 1500 Soldaten stationiert hat. Dazu steckt die Republik Moldau noch in einer akuten Energiekrise und hat wie der Rest Europas mit der dramatischen Inflation zu kämpfen.

Und jetzt auch noch die Bombendrohungen. Diese blockierten viele Ressourcen, Polizei, Ermittler, Techniker, sagte Pasa. Irgendjemand versuche auf diese Art, den moldauischen Staat zu schikanieren.

Staatsanwalt Maxim Motinga vom Büro für die Bekämpfung des organisierten Verbrechens sagte der Nachrichtenagentur AP, dass seit den ersten Bombendrohungen praktisch jeden Tag ein neues Ermittlungsverfahren begonnen werde. „Im Moment laufen alle strafrechtlichen Untersuchungen noch“, sagte er. Man hoffe auf Antworten aus den Staaten, wo die E-Mails offenbar hergekommen seien.

In der Republik Moldau, die nicht der Nato angehört und sich als militärisch neutral versteht, geht seit Monaten die Sorge um, man könnte nach der Ukraine als nächstes ins Visier der Russen geraten. Ein russischer Generalmajor, Rustam Minnekajew, hatte im April offen darüber spekuliert, dass die russischen Truppen den Süden der Ukraine besetzten könnten, um damit den Weg bis nach Transnistrien zu ebnen, das sich in den 1990er Jahren von der Regierung in Chisinau losgesagt hatte.

In Transnistrien kam es im April zu einer Reihe tatsächlicher Explosionen, in einer Zeit, in der sich die Regierung in Moldau immer weiter Richtung Europa orientierte. Ende Juni erhielt das Land den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Kurz darauf begannen die Bombendrohungen.

Galina Gheorghes wollte im Juli von England aus nach Moldau zurückfliegen, als ihr Flug ebenfalls wegen einer Bombendrohung gestrichen wurde. Sie sei sauer, dass nach wie vor niemand deshalb gefasst worden sei, sagte die 35-Jährige. „Bedauerlicherweise leiden die einfachen Leute darunter.“

Das moldauische Innenministerium hat zumindest angekündigt, hart gegen jene durchzugreifen, die falsche Bombendrohungen abgeben. Höhere Geldbußen und längere Haftstrafen soll es geben. Aber erst müssen einmal die Verdächtigen ausgemacht und dann auch tatsächlich in Moldau vor Gericht gestellt werden können.

Am Flughafen von Chisinau hat man sich bereits auf die neue Normalität eingestellt. Eine eigene Einheit sei dort eingerichtet worden, die jede neue Bombendrohung untersuche, sagte der Chef der Grenzpolizei am Flughafen, Radu Zanoaga. Dann müsse nicht für jeden - bisher immer falschen - Alarm ein Team von Spezialisten aus dem Stadtzentrum herkommen. „Es hat auch vorher schon Bombendrohungen gegeben, aber nicht so viele und nicht so häufig wie jetzt.“

