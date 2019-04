Mönchengladbach : Studenten ziehen in die Altstadt

Mönchengladbach Der Asta der Hochschule Niederrhein hat das „Blaue Haus“ an der Waldhausener Straße angemietet.

„Wir wollen mitten in der Stadt einen Freiraum für die freie Kulturszene und Studierenden anbieten“, sagt der Asta-Vorsitzende Patrick Wendtland, der in Mönchengladbach Textil- und Bekleidungstechnik studiert. Die Studierendenschaft verfüge über viele Kontakte in Eicken und im Altstadtbereich. „Insofern sind wir hier genau richtig. Wir wollen da Präsenz zeigen, wo wir aktiv sind und wo wir uns wohlfühlen“, so Wendtland weiter.