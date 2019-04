Skater in Mönchengladbach : Heimat mit Hindernissen

Mönchengladbach In den Neunzigern war Mönchengladbach ein Zuhause für Skater. Seit der Dome schloss, sucht die Szene nach einer neuen Heimat.

Es fängt an mit einer einfachen Rampe vor dem Schimmbad in Dülken. Anfang der Neunzigerjahre ist Maurice Bröxkes keine neun Jahre alt, als er mit seinem BMX-Fahrrad dort vorbeifährt und die Skater beobachtet. Wie sie lässig hin- und herfahren, wie sie an ihren Sprüngen arbeiten, dabei hinfallen und vor allem: wieder aufstehen. Als Bröxkes zum neunten Geburtstag ein altes Rollbrett vom Freund seiner Schwester geschenkt bekommt, ahnt er noch nicht, dass dieses Wiederaufstehen, dass Skaten für ihn zum Lebensstil werden würde. Mehr noch: Die Skateszene in Mönchengladbach ist die Heimat des heute 35-Jährigen. Nur war die Szene in der Stadt lange heimatlos. Maurice Bröxkes ist einer, der das mit vielen anderen zu ändern versucht.

Die ersten Rollversuche macht er in einem alten Skatepark in Viersen, sein Vater hält ihm die Hand, als er zum ersten Mal eine Rampe runterfährt. An Weihnachten, kurz bevor er zehn Jahre alt wird, bekommt er ein neues Skateboard, wenige Jahre später ist er Dauergast in einer Halle, die nicht nur in Deutschland bekannt sein wird: Der „Dome“ an der Lürriper Straße zieht Mitte der Neunzigerjahre auch internationale Stars an. Einmal war sogar Tony Hawk da, das ewige Idol der Skateszene. „Das war das Non­plus­ul­t­ra“, sagt Bröxkes. Weil er an dem Tag selbst nicht in Mönchengladbach war, schickte ein Freund ihm später ein Foto.