Turnier startet am Mittwoch in Mönchengladbach : Das sind die Stars der „Hockey Pro League“

Mönchengladbach Ab Mittwoch steigt im Mönchengladbacher Hockeypark das Elite-Turnier mit internationalen Top-Spielern und Spielerinnen. Wir stellen die Stars der Szene vor.

Auf eine Attraktion müssen die Hockeyfans in Mönchengladbach dabei verzichten. Mats Grambusch wird nicht zum Schläger greifen. Der 26-Jährige (131 Länderspiele) wurde von Bundestrainer Stefan Kermas nicht nominiert. Der Grund dafür ist, dass der Kapitän des Deutschen Teams mit seinem Heimverein RW Köln bis Ostermontag im Europapokal unterwegs war und dabei in Eindhoven vier Partien in sechs Tagen absolvierte. Sein Bruder Tom Grambusch wird dagegen zumindest im Spiel gegen Großbritannien (Sonntag, 14.30 Uhr) auflaufen. Am Freitag gegen die Niederlande (20.45 Uhr) steht der Defensivspieler nicht im Kader.

Mink van der Weerden (29 Jahre, Niederlande, Abwehrspieler): Der 29-Jährige ist gemeinsam mit dem Argentinier Gonzalo Peillat der beste Strafeckenschütze der Welt, was seine beeindruckende Statistik von 96 Toren in 146 Länderspielen unter Beweis stellt. In Finals hatte er bislang nicht so viel Glück. Sowohl das olympische Finale in Rio als auch die WM-Finals 2014 (The Hague/Niederlande) und 2018 (Bhubaneswar/Indien) gingen verloren. 2010 spielte van der Weerden bereits die Champions Trophy in Mönchengladbach.