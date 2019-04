Diffamierungen beim Heimspiel : Polizei: Kein Anpfiff bei Schmäh-Bannern

Mönchengladbach Nach den beleidigenden Bannern beim Spiel Borussias gegen RB Leipzig kritisiert Polizeipräsident Mathis Wiesselmann auch den Klub deutlich: „Ich frage mich ob genügend getan wird, um so etwas zu verhindern.“

Die diffamierenden Spruchbänder gegen den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig und dessen Trainer Ralf Rangnick beim jüngsten Heimspiel in Mönchengladbach sorgen weiter für Aufruhr. Jetzt hat sich auch Mönchengladbachs Polizeipräsident Mathis Wiesselmann in einer Stellungnahme geäußert. Er sieht auch eine Verpflichtung bei Borussia. „Der Verein muss wissen, was auf Bannern in seiner Veranstaltungsstätte gezeigt wird und einschreiten, wenn nötig“, erklärte er. Und: „Ich frage mich, ob genügend getan wird, um so etwas zu verhindern.“ Wiesselmann würde sich wünschen, „dass Fußballspiele nicht angepfiffen werden, solange solche Banner gezeigt werden. Geschäftsinteressen der Fußball-Liga dürfen nicht vor Anstand gehen. Stadien sind keine rechtsfreien Räume.“