ADFC in Mönchengladbach : Schokolade mit Lastenfahrrad abgeholt

Mönchengladbach Schokolade, die klimaneutral von der Karibik bis nach Mönchengladbach transportiert wurde? Die gibt es dieser Tage in der Stadt zu kaufen. Der ADFC bewältigte die letzten Kilometer Transportweg mit dem Rad.

1440 Tafeln ganz besondere Schokolade sind am Ostermontag in Mönchengladbach angekommen: Sieben Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Mönchengladbach haben sie mit Lastenfahrrädern klimaneutral von Amsterdam an den Niederrhein transportiert. Die knapp 300 Kilogramm Schokolade wurden schon zuvor klimaneutral nach Europa gebracht: Die Süßigkeiten wurden mit dem Segelfrachter „Trés Hombres“ aus der Karibik angeliefert.

Doch die Mönchengladbacher Radker waren nicht allein mit ihrer Initative: Insgesamt 136 Menschen haben an der Aktion teilgenommen und Schokolade in Amsterdam abgeholt und klimaneutral in ihre Städte nach Deutschland transportiert. So kommen dieser Tage rund 18.000 Tafeln in Deutschland an, unter anderem in Wuppertal, Münster, Bochum, München, Hamburg und Frankfurt. Drei bis sechs Tagesetappen brauchten die Gruppen – je nach Entfernung von der Heimatstadt bis nach Amsterdam.