Bei Pokaltriumph : Hardter Sieg vom Bengalo-Eklat überschattet

Korschenbroich Einige Zuschauer zündeten Brennkörper beim Kreispokal-Finale. Dabei wurde der Kunstrasen in Neersbroich bechädigt.

Manchmal ist Freude leider nicht so ungetrübt, wie sie es vielleicht sein könnte. Denn der SC Hardt durfte sich am Ostermontag mit jedem Recht darüber freuen, durch ein 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den 1. FC Viersen den Kreispokal gewonnen zu haben, was damit drei Jahre nach Teutonia Kleinenbroich wieder einem A-Ligisten glückte. Doch leider trübten ein paar Chaoten die Freude über den Triumph.

Doch damit nicht genug. Beim Versuch, die Angelegenheit zu klären, wurde Kassierer Udo Koch von den ausrichtenden Sportfreunden in Neersbroich dann auch tätlich angegriffen, die Polizei rückte an. Und weil es auch gegen die Ordnungshüter Widerstand gab, wurden nicht nur Personalien aufgenommen, ein Zuschauer wurde auch abgeführt.

Zum Sport: Nach einem dramatischen Spiel feierten die Hardter dann natürlich trotzdem, und sie taten es zu Recht. Denn bereits in der Verlängerung hätte alleine Torjäger Thomas Coenen das Spiel mehrfach entscheiden können, und tragischer Weise verschoss der Stürmer, der in der A-Liga mit 26 Treffern die Torjägerliste anführt, dann auch noch im Elfmeterschießen. Was folgte, war ein Hardter Elfmeter von René Eschweiler im Panenka-Stil, ein Fehlversuch der Viersener und der entscheidende Schlag von Kevin Adrovic zum Pokalsieg. „Das war kein Lupfer, das war Kraftlosigkeit“, gestand Eschweiler, der nach 120 Minuten sichtlich kaum noch laufen konnte, seinen Schuss, der an den es Tschechen Panenka im EM-Finale 1976 gegen Deutschland erinnerte.