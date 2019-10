Bei Spedition : Per Speed-Dating zum Ausbildungsplatz

Per Speed-Dating zum Ausbildungsplatz

Wickrath In der Agentur für Arbeit Mönchengladbach gibt es doppelten Grund zur Freude: Im September sind die Arbeitslosenzahlen gesunken, und es gelingt zunehmend, Schulabgänger in eine Ausbildung zu bringen.

Ein Beispiel ist die Spedition Große-Wehne. Ein von der Arbeitsagentur eingefädeltes Speed-Dating lockte neun Bewerber und eine Bewerberin auf das Firmengelände an der Boschstraße. Und plötzlich waren da sechs junge Leute, die sich für den Beruf des Kraftfahrers interessierten.

Göktuk Ilhan hat mit 21 Jahren erkannt, dass er nicht weiter als ungelernte Kraft arbeiten wollte. Er war einer der jungen Leute, die am Speed-Dating teilnahmen. Eugen Mehls, Disponent und Ausbildungspate, hatte ihm viele Informationen gegeben, die den Wunsch weckten, Kraftfahrer zu werden. Diese Entscheidung hat Ilhan noch nicht bereut. Sein Ziel: „Ich möchte so schnell wie möglich den Lkw-Führerschein machen und auf die Straße.“ Am Anfang wird ein erfahrener Fahrer neben ihm sitzen.