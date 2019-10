Opa-Kolumne : Wie „Engelblau“ das Leben mit einem Schlag verändern kann

Mönchengladbach Enkel zu verwöhnen, ist eine Sache, wenn sie dabei krank werden eine ganz andere. Unser Kolumnist erklärt, warum ein Eiskauf Schuldgefühle auslösen kann.

Nein, ich glaube nicht an die Vorsehung. Ich singe nicht Hare Krishna und begebe mich auch nicht auf eine spirituelle Reise. Nüchterner Pragmatismus bestimmt seit vielen Jahren mein Leben. Und doch: Gibt es nicht vielleicht Situationen, die vorherbestimmt erscheinen? Die in der Magengegend ein komisches Gefühl verursachen? Und das dann alles andere als schön ist.

Erst jüngst erlebte ich so eine Situation. Als Opa war ich gefordert, als meine Enkelinnen Matilda (5) und Elisa (2) betreut werden mussten. Und weil Dauerbesuche auf dem Spielplatz langweilig werden, hatte ich eine Idee: „Wir fahren in die Kinderbücherei!“ Er kam an, der Vorschlag, und der Besuch gestaltete sich gut. Matilda und Elisa fanden genügend Bilderbücher, deckten sich mit CDs ein und suchten außerdem Lesestoff für die große Schwester.