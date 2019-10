Fußball-Landesliga : Wichtige Siege bescheren Landesligisten neue Perspektiven

Die Landesligisten Giesenkirchen (in den roten Trikots) und Süchteln siegten am vergangenen Wochenende. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Landesliga Sowohl die DJK/VfL Giesenkirchen als auch der ASV Süchteln feierten zuletzt Erfolge, mit denen nicht unbedingt zu rechnen war. Nun gilt es nachzulegen.

Von Andre Piel und Heiko Van der Velden

Mit dem dritten Saisonsieg hat die DJK/VfL Giesenkirchen den Anschluss an das Mittelfeld der Landesliga geschafft. Bis zum Klassenverbleib ist es aber für den Aufsteiger noch ein weiter Weg. „Die Mannschaft hat gezeigt, was sie mit einer konzentrierten und konsequenten Leistung erreichen kann“, sagte DJK-Trainer Volker Hansen. Die DJK ist Spezialist in Sachen frühe Führung. Das 4:3 gegen den SV Sonsbeck wurde mit einem frühen Treffer (3.) eingeleitet. Bereits zum vierten Mal trafen die Giesenkirchener innerhalb der ersten zehn Minuten.

Basis war immer eine engagierte Leistung, bei der der Gegner früh gestört und zu Fehlern gezwungen wurde, Mit einem guten Umschaltspiel wurde der Gegner meist kalt erwischt. Regelmäßig schafft es die DJK aber nicht, das Niveau zu halten. Meist schaltet das Team gleich mehrere Gänge zurück und erlaubt es dem Gegner, auszugleichen und das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Das Spiel gegen den Ball und leichtfertige Ballverluste sind symptomatisch für das Giesenkirchener Spiel. Da setzt Hansen auch immer wieder an.

„Mit der passiven Spielweise bringt sich die Mannschaft zu oft um den Lohn ihrer engagierten Leistung.“ Hansen wurde da zuletzt während der Halbzeitpause in der Kabine auch etwas lauter. Der Weckruf hatte jedenfalls funktioniert: Giesenkirchen drehte das Spiel nach einem 1:2-Rückstand in eine 4:2-Führung. Mit einem Sieg bei der Holzheimer SG hat der Aufsteiger die große Chance, sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen. „Wir brauchen in Holzheim eine Top-Leistung“, sagte Hansen. „Die Mannschaft verteidigt sehr hoch, da dürfen wir uns in der eigene Hälfte keine Fehler erlauben.“

Auch der ASV Süchteln hat am vorigen Sonntag aufgrund der Tabellenkonstellation einen durchaus überraschenden und vor allem wichtigen Auswärtserfolg bei der SpVgg Sterkrade-Nord geholt. Dabei ist Süchteln dem Negativtrend erneut von der Schippe gesprungen, denn so richtig lässt sich die Mannschaft nicht auf die Abstiegsränge drängen. Erneut gewann das Team von Trainer Fabian Wiegers 2:1. Mit demselben Ergebnis hatte der ASV zuvor den VfR Fischeln und SV Hönnepel-Niedermörmter besiegt. Der Sieg war Balsam für die vergangenen Wochen und hat gezeigt, dass jeder Gegner schlagbar ist.

„Wir müssen jetzt Konstanz in der Sache reinbekommen und das positive Gefühl mitnehmen. Der Sieg hat uns definitiv eine große Portion Selbstvertrauen gegeben“, sagte der ASV-Coach. Konstanz dürfte hier der Schlüssel zum Erfolg sein, denn bisher hagelte es nach einem Erfolgserlebnis immer Niederlagen. Auch wenn man aktuell immer wieder noch die Kurve bekommt, zehrt so etwas auf Dauer an den Kräften. Sollte der ASV am Sonntag gegen den SV Scherpenberg erneut dreifach punkten, hätte die Mannschaft 13 Zähler auf dem Konto und würde so den Anschluss an die einstelligen Tabellenplätze herstellen können.