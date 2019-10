Handball-Verbandsliga : Brüder-Trio Coenen sorgt für Furore

Die Coenen-Brüder im TV Kaldenkirchen: Während Steffen (l.) seit Jahren eine tragende Figur beim Handball-Verbandsligisten ist, sind Nils und Mathis (r.) gerade aus der A-Jugend hochgerückt. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Handball Der momentane Aufschwung des Handball-Verbandsligisten TSV Kaldenkirchen ist eng mit Steffen, Mathis und Nils Coenen verbunden.

Wer beim TSV Kaldenkirchen über Handball spricht, der kommt unweigerlich an der Familie Coenen nicht vorbei. Aktuell sorgen die Brüder Steffen und das Zwillingspaar Nils und Mathis beim Verbandsligisten für Furore, denn der Aufschwung der Mannschaft ist eng mit dem Trio verbunden. Es ist schon außergewöhnlich, dass drei Brüder in einer Mannschaft spielen. Aber dass alle drei dann auch noch mit einer gehörigen Portion Talent versehen sind, ist noch bemerkenswerter. Die Drei sind in seiner sportlichen Ausrichtung extrem ehrgeizig, verpassen kaum eine Trainingseinheit und sind dabei auf und neben dem Spielfeld noch absolute Teamplayer – also Typen, die man sich als Trainer wünscht.

„Steffen ist seit Jahren eine tragende Figur, Mathis und Nils sind gerade aus der A-Jugend gekommen und haben sich schon sehr gut integriert“, sagt Trainer Rüdiger Winter. Mit 24 Jahren ist Steffen der älteste der drei Brüder. Der Polizist ist nicht nur einer der Haupttorschützen des TSV, sondern auch Mannschaftskapitän. Nils mausert sich mit seinen gerade einmal 18 Lenzen immer mehr zum Abwehrexperten und ist aus dem defensiven Verbund überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und Mathis ist ein Spielgestalter, der – wie man so schön sagt –, das Spiel verstanden hat. „Steffen hat sich gegenüber dem letzten Jahr noch einmal weiterentwickelt, Nils ist bereits eine tragende Säule unserer Abwehr, der immer in der Lage ist, den besten gegnerischen Angreifer zu neutralisieren, und Mathis besitzt enormen Spielwitz, den man auch nicht mehr so häufig antrifft. Zudem sind sie richtig tolle Typen“, sagt Winter.

Info Auch die Eltern gehören zur Handball-Familie Vater André hat ebenfalls wie die drei Brüder Coenen beim TSV gespielt. Er war außerdem der erste Trainer von Sohn Steffen. Mutter Heike ist die einzige „Vereinsfremde“ in der Handball-Familie Coenen, denn sie war beim TV Lobberich aktiv. Dafür war sie aber die erste Trainerin ihrer beiden Söhne Nils und Mathis.

Steffen Coenen war der erste der Brüder, der mit Handball begann. Das Wintermärchen 2007, als die deutsche Nationalmannschaft im eigenen Land Weltmeister wurde, hat ihn derart inspiriert, diesen Sport auch ausüben zu wollen und den Spielern, die so viel erreicht haben, nachzueifern. Mathis und Nils, denen man überhaupt nicht ansieht, dass sie Zwillinge sind, haben stets gemeinsam in einer Mannschaft gespielt und in der E-Jugend die ersten Schritte im Handball vollzogen.

Das Brüder-Trio hat nie den Gedanken gehabt, sich einem anderen Verein anzuschließen – mit Ausnahme eines Jahres: Denn in der A-Jugend ging der TSV eine kurzfristige Kooperation mit dem TV Aldekerk ein, wo die Zwillinge dann in der Regionalliga Nordrhein aktiv waren, aber auch mit einem Doppelspielrecht für Kaldenkirchens Senioren ausgestattet waren.

Bei den Urgesteinen überwiegt die Freude, nun gemeinsam in einer Mannschaft auflaufen zu können. Natürlich gebe es auch die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, die werde aber dann am nächsten Tag am Mittagstisch ausdiskutiert – noch leben die drei gemeinsam im elterlichen Haushalt. „Anfangs war es schon ein ungewohntes Gefühl, mit Mathis und Nils zusammenzuspielen“, sagt Steffen. „Wenn ich als Kapitän mal etwas kritisiere, wird es nicht immer sofort akzeptiert, wie das unter Brüdern nun einmal ist. Da wir uns untereinander aber richtig gut verstehen, ist dieses Problem meistens nicht von langer Dauer.“

Das Verständnis untereinander bezieht sich nicht nur auf den Sport, denn trotz des Altersunterschiedes haben sie einen gemeinsamen Freundeskreis. Mit Ausnahme von Nils sind sie bisher auch von größeren Verletzungen verschont geblieben, der zog sich jedoch vergangenes Jahr einen Kreuzbandriss zu. „Drei Tage vor dem Saisonende ist es passiert“, erinnert er sich. „Aber das habe ich gut überstanden, und da kann ich meinem damaligen Trainer Markus Neusser, unserem sportlichen Leiter Volker Hesse und meinem Vater wirklich nur danken. Sie haben mein Aufbautraining konzipiert und immer ein Auge darauf gehabt, dass ich alles richtig mache.“