Radsport in Mönchengladbach : Schwache Teilnahme beim Radeln für das Münster

Mönchengladbach Das schlechte Wetter hielt viele Teilnehmer davon ab, an den Start des Volksradfahrens zu gehen. Auf der Marathonstrecke durch die Eifel gab es sogar Schnee.

Konder ist viele Male selbst die Tour mitgefahren. Gemeinsam mit Günther Dauven, dem Vorsitzenden des Radsportbezirks MG, kümmert er sich um die Organisation der Veranstaltung. „Wir sind über die Jahre ein eingespieltes Team,“ erklärt er. Auch wenn Tage zuvor eine solche Wetterlage schon abzusehen ist, kann die Tour nicht einfach abgesagt werden, die umfangreichen Vorbereitungen laufen ja bereits. Um 6:30 Uhr starteten die ersten Radler an der Gesamtschule Hardt bei noch minus einem Grad. In der Eifel, an einem der höchsten Punkte der Tour, zeigte das Thermometer zeitgleich minus vier Grad und leichter Schnee rieselte vom Himmel. Da die Straßen trocken waren, konnte die Tour wie geplant stattfinden. Hätte Nässe oder sogar Glätte die Straßen überzogen, hätten die Veranstalter die Tour abgeändert. 54 Marathonfahrer machten sich auf den Weg in die Eifel und nahmen Kälte und Regen in Kauf.