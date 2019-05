Medaille des Verteidigungsministeriums : Große Ehre für Helmut Michelis

Mönchengladbach/Berlin Der Oberst der Reserve, Helmut Michelis, wurde von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit der Medaille des Verteidigungsministeriums geehrt.

Für seine Arbeit als Reporter in Krisenregionen und für seine Verdienste um den Internationalen Militärwettkampf in Mönchengladbach (IMM) wurde der Oberst der Reserve Helmut Michelis von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit der Medaille des Verteidigungsministeriums geehrt. Vorgeschlagen wurde Michelis von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. „Der Militärwettkampf ist ein Treffen der befreundeten Nationen mit ihren Streitkräften. Daraus sind viele Freundschaften entstanden. Helmut Michelis hat mit seinem Engagement die Völkerverständigung gefördert und Berührungsängste zu den Streitkräften abgebaut“, begründet der Oberbürgermeister seinen Vorschlag. Zu den ersten Gratulanten in Berlin gehörte der Standortälteste in Mönchengladbach, Oberstleutnant Robert Sistig, der Kommandeur des in Rheindahlen stationierten Zentrums für Kraftfahrwesen der Bundeswehr. Michelis‘ Auszeichnung markierte bei einem Festakt mit 600 Gästen im Berliner Kongresszentrum den Auftakt zur Verleihung des Preises „Bundeswehr und Gesellschaft.“ 1984 war Michelis der Initiator des Militärwettkampfes in Mönchengladbach.