Rad kaufen in Mönchengladbach : Die Stadt der Fahrradläden

Mönchengladbach Die Dichte an Fahrrädgeschäften in der Stadt ist besonders groß. Der Hersteller „Gazelle“ betreibt sogar einen Testparcours für E-Bikes.

Es gibt ein Segment im Einzelhandel in Mönchengladbach, in dem ein stattlicher Konkurrenzkampf ausgebrochen ist. Und das sind die Fahrradläden. Wohl noch nie hat es so viele große Ketten und Marken gegeben wie heute, die in der Stadt eine Niederlassung betreiben. Der große Fahrradhändler „Stadler“ hat im vergangenen Jahr das Fahrradcenter Zilles in Giesenkirchen übernommen, die Kette „Lucky Bike“ verkauft in den früheren Geschäftsräumen des Bike-Center Pfennings an der Hehner Straße Fahrräder. Und die Kette „Bike & Outdoor Company“, an der die Gladbacher Familie Viehof als Gesellschafter beteiligt ist, hat im vergangenen Jahr an der Waldnieler Straße seine 30. Filiale in Betrieb genommen. Daneben gibt es noch viele kleinere, inhabergeführte Fahrradläden in der Stadt. Der Druck ist groß.