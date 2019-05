Altenheim Rheindahlen : Gladbacher Lesebuch begeistert Bewohner

Jeden Montag kommt Monja Lüer ins Altenheim Rheindahlen und liest dort Artikel aus der Rheinischen Post vor. Besonders beliebt sind die Geschichten aus dem Gladbacher Lesebuch. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Monja Lüer kommt jeden Montag ins Altenheim Rheindahlen. Dort liest sie Artikel aus der Rheinischen Post vor. Besonders beliebt bei den Bewohnern sind die Geschichten aus unserer Serie "Gladbacher Lesebuch".

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Lingen

Seit Juli 2017 gibt es in unserem Lokalteil das Gladbacher Lesebuch, die bei vielen beliebte Serie. Zahlreiche Leser haben seitdem ihre Erinnerungen an Mönchengladbach, wie es früher einmal war, niedergeschrieben. Die Artikel haben inzwischen alle Facetten des Lebens abgebildet.

Im Altenheim Rheindahlen ist das Gladbacher Lesebuch ein absoluter Renner. Das liegt an Monja Lüer. „Früher war ich Lehrerin. Nach dieser Zeit suchte ich eine ehrenamtliche Betätigung. Seit acht Jahren komme ich immer montags hierher und lese den Bewohnern vor. Das Gladbacher Lesebuch kommt dabei besonders gut an“, erzählt sie. So ist es auch an diesem Morgen.

Elf Bewohner des Altenheims sitzen im Erdgeschoss an einem langen Tisch, direkt neben dem Haupteingang. Monja Lüer hat am Kopfende Platz genommen. So kann sie jeder sehen und hören. Vor ihr liegen einige ausgeschnittene Zeitungsartikel und ganze Seiten. Zunächst liest sie den Bewohnern die ausgeschnittenen Texte vor. Sie handeln von aktuellen Dingen wie Hinrichtungen in Saudi Arabien, den Anschlägen in Sri Lanka und dem Geburtstag der Queen. Ein wenig wird darüber diskutiert.

Dann greift Monja Lüer zu den ganzen Seiten. Auf ihnen stehen Folgen des Gladbacher Lesebuchs. Waren die Folgen zu Beginn manchmal nur einzelne Beiträge, füllen die Texte unserer Leser inzwischen ganze Seiten, soviel wird eingesandt. Weil das Frühjahr die Zeit der Kommunion ist, hat Monja Lüer an diesem Morgen zwei Texte dazu ausgewählt. „Karneval und Kommunion sind unvergessen“ heißt der erste Beitrag. Geschrieben wurde er von Heinz-Georg Lindgens in Folge zehn des Gladbacher Lesebuchs. Sofort kommen bei den Bewohnern des Altenheims Erinnerungen an früher hoch. Sie erzählen von ihren Kommunionkleidern, Geschenken und Hortensien, die bei den Herren, als sie noch Kinder waren, unbeliebt waren. „Daran sieht man, wie schön das Gladbacher Lesebuch für die Bewohner ist. Es weckt Erinnerungen und bietet Stoff für Gespräche“, sagt Monja Lüer.