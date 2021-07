Nach Unwetter-Katastrophe : Hier können Menschen aus Mönchengladbach spenden

Am Sonntagmittag stapeln sich in Schelsen abgegebene Hilfsgüter. Zu der Aktion hatte die St.-Josef-Bruderschaft aufgerufen. Nur wenige Stunden nach der Aufnahme dieses Bildes türmten sich die Sachspenden so hoch, dass die Fenster nicht mehr zu sehen waren. Foto: Gabi Peters

Mönchengladbach Viele Menschen wollen den Opfern des Hochwassers helfen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Welche das in Mönchengladbach sind, haben wir hier für Sie aufgelistet.

Wie groß die Hilfsbereitschaft ist, zeigte etwa am Sonntag die Reaktion auf einen Spendenaufruf der St.-Josef-Bruderschaft Schelsen: Um 12 Uhr sollte die Sammelaktion an der Kirche beginnen – um 11.20 Uhr standen die Menschen bereits Schlange. Innerhalb weniger Stunden türmten sich meterhoch die Sachspenden. „Wir sind sprachlos. Mit einer solchen Resonanz haben wir nicht gerechnet“, sagt Geschäftsführer Markus Monen. Die ersten Güter sind mittlerweile in die betroffenen Gebiete verteilt worden. Sachspenden nimmt der Verein nicht mehr an.