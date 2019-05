Ingenieurtechnik in Mönchengladbach : Neuer Bildungsgang am Berufskolleg

Mönchengladbach Das Land NRW testet ab dem kommenden Schuljahr den neuen Bildungsgang Ingenieurtechnik. Der Schulversuch wird nur an einigen wenigen Berufskollegs durchgeführt. Das Berufskolleg am Platz der Republik wird nun eines davon.

Das Berufskolleg bietet ab dem Schuljahr 2019/20 somit einen ganz neuen Bildungsgang an, der Schülern in zahlreichen Modulen Inhalte aus Bautechnik, der Elektrotechnik, der Maschinenbautechnik und der Informatik näher bringt. Dieser interdisziplinäre Unterricht im Bereich Ingenieurtechnik ist die wesentliche Besonderheit des neuen Bildungsganges. Praxiselemente in den Werkstätten des Berufskollegs und in einem neuen Technologiezentrum ergänzen dabei den theoretischen Unterricht.