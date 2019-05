Kolumne Guter Rat : Kaufen Sie sich einen Drucker

Sicherheit in der digitalen Welt wird immer wichtiger für Verbraucher. Foto: obs/HPI Hasso-Plattner-Institut

Mönchengladbach Die Digitalisierung können wir nicht umkehren, aber wir können unser Verhalten online in einigen Dingen anpassen. Verbraucherschützer Sebastian Dreyer erklärt wie.

Schnell bei Zalando Schuhe kaufen oder die Konzertkarten für das Wochenende per App bezahlen. Für viele ist das Alltag. Die Digitalisierung dringt für Verbraucher in immer mehr Lebensbereiche vor. Krankenkassen führen digitale Patientenakten ein, Verträge werden statt auf Papier auf einem Touchpad unterschrieben. Der Kundenservice wird auf Chat-Roboter oder automatisierte Hotlines ausgelagert. Ein Algorithmus entscheidet, ob Sie einen Kredit bekommen oder eine Mahnung. Der neue Versicherungsmakler ist eine App, der neue Anwalt übrigens auch.

Auch wenn uns all das komfortabel erscheint, müssen wir uns fragen: Wollen wir das überhaupt? Und was passiert, wenn mal etwas schief geht? Meine Meinung: Die Digitalisierung ist ein Trend, den wir nicht umkehren können und dem wir uns auch in unserer Rolle als Konsumenten oder Marktteilnehmer kaum entziehen können.