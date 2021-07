Deutscher Rad-Star hört auf : André Greipel kündigt Karriereende an

Berlin Der erfolgreichste aktive deutsche Radprofi André Greipel wird seine Karriere nach der Saison beenden. Das teilte der 39-Jährige einen Tag nach seinem Geburtstag am Samstag in einer Videobotschaft per Twitter mit.

„Ich bin super glücklich mit dem, was ich in meiner Karriere erreicht habe. Ich blicke mit viel Freude in die Zukunft, weil ich jetzt machen kann, was ich will, und viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann“, sagte Greipel, der sich bei seiner Familie, seinen Trainern, Teamkollegen und all denen, die ihn in seiner langen Karriere unterstützt haben, bedankte: „Ohne sie hätte ich nicht erreicht, was ich geschafft habe. Ich hoffe, dass ich dem Radsport verbunden bleiben kann.“