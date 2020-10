Gastronomie in Mönchengladbach : Manufaktur tischt ab Samstag Feinkost und Orientalisches auf

Am morgigen Samstag soll es so weit sein: Dann eröffnet das Restaurant Manufaktur im Minto. Foto: Anika Reckeweg

Mönchengladbach Das Lokal hatte über Monate für Verwunderung gesorgt, weil es geschlossen blieb. Das ändert sich jetzt. Am 17. Oktober öffnet die Manufaktur erstmals die Tür.

Besonders ist auch die Einrichtung des Lokals. Auffallend sind nicht nur die tief herabhängenden Lampenschirme, die vom Stil an jene an der Waldhausener Straße erinnern. Auch ziehen ungewöhnliche Fahrräder den Blick auf sich. „Die sind aus alten Möbelstücken gefertigt“, so Ouerdi. Gleich mehrere davon prägen den Eindruck des Restaurants. Ein Teil des Lokals ist nicht als Ort zum Essen gedacht, sondern mehr zum Stöbern und Einkaufen von Feinkost und Kochutensilien aus der Region – von den Kartoffeln eines Bio-Hofs aus Mönchengladbach über Gewürze und handgemachte Seife bis hin zu Schalen oder Pfefferstreuern aus Holz. Gerade von den Lebensmitteln vom Bio-Hof verwende die Küche so viel wie möglich, sagt Ouerdi. „Dort können wir natürlich nicht alles bekommen – aber wir setzen in der Küche auf so viel Bio und Regionales wie möglich.“