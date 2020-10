Gastronomie in Düsseldorf : Burger-Lokal Grindhouse folgt aufs Ugly Deluxe

Bilk Düsseldorfs Gastronomie-Branche ist durch Corona erheblich in Bewegung gekommen. Einige Restaurants schlossen schon und gaben als Grund an, die Krise nicht überstehen zu können. Die Nachfolger sind schon da.

Im Spätsommer hatte das Lokal Ugly Deluxe an der Karolingerstraße den Betrieb aufgegeben. Aber nur kurze Zeit standen die Räume leer. Neuer Mieter ist das Burger-Restaurant Grindhouse, das bereits 2015 an der Bankstraße in Derendorf die erste Filiale eröffnete. Zu den Prinzipien der Inhaber gehören Zutaten aus der Region und in Düsseldorf gebackene Buns. Die Umbauarbeiten in Bilk laufen, einen Eröffnungstermin gibt es noch nicht.

Auch an der Lorettostraße in Unterbilk gibt es ein gastronomisches Kommen und Gehen. So hat im Haus mit der Nummer 18 ein Layali eröffnet. Das Restaurant ist in Düsseldorf schon bekannt. Bereits an der Brunnenstraße und an der Moltkestaße gibt es Layali-Restaurants mit orientalischer Küche. Die Bar, die zuvor an der Lorettostraße eingemietet war, hatte schon vor längerer Zeit geschlossen.