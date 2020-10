Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 15. Oktober) : Mönchengladbach überschreitet 35er-Marke

Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen kratzt in Mönchengladbach am Donnerstag an der 35er-Marke. Foto: dpa/Michael Kappeler

Update Mönchengladbach 22 neue positive Nachweise des Coronavirus meldet das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Donnerstag, 15. Oktober (Stand: 11 Uhr). Lag der Sieben-Tage-Wert am Morgen noch bei 34,5, teilt die Stadt am späten Nachmittag mit, dass die 35er-Marke nun überschritten ist.

Am Mittwoch waren noch 28,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche erfasst worden. Am Donnerstag sind es am Morgen schon 34,5. Am Nachmittag teilt die Stadt mit, dass der Wert auf 36,7 angestiegen ist. Damit werden weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen in Kraft treten. Die Stadt hat eine über die derzeit gültige Coronaschutzverordnung hinausgehende Allgemeinverfügung mit zusätzlichen einschränkenden Maßnahmen erlassen, die ab sofort in Kraft treten.

Private Feiern außerhalb privater Räume mit 25 bis 50 Personen müssen dem Ordnungsamt gemeldet werden. Das gilt sowohl für Privatpersonen als auch für den Veranstalter, in dessen Räumen die Feier stattfindet. Die Sitzordnung muss dokumentiert werden. Bei Sportveranstaltungen innen darf niemand mehr zuschauen, im Freien maximal 300 Besucher. Grundsätzlich sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen nun untersagt, teilt die Stadt mit.

Am Donnerstagmorgen waren 109 Mönchengladbacher mit dem Coronavirus infiziert. Den neuen Nachweisen stehen auch einige Genesungen gegenüber. So gelten weitere neun Personen als wieder gesund. Insgesamt beläuft sich diese Zahl am Donnerstag auf 1072.

Aktuell befinden sich 603 Personen (Vortag: 577) in Quarantäne, davon werden drei im Krankenhaus behandelt – eine weniger als noch am Mittwoch.

Dieser Text ist nach Bekanntwerden des neuen Sieben-Tage-Werts aktualisiert worden.

(RP)