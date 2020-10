Pandemie in Mönchengladbach : Stadt verschärft die Corona-Regeln

Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach auf 50, müssen Nachtschwärmer mit Sperrstunden in der Gastronomie ab 23 Uhr rechnen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt hat am Donnerstagnachmittag 36,7 erreicht. Privatfeiern mit 25 bis 50 Personen außerhalb privater Räume müssen angemeldet werden. Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen sind nur ohne Zuschauer erlaubt.

Bereits am Donnerstagmorgen war die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner während der vergangenen Tage in Mönchengladbach auf 34,5 gestiegen – und hatte damit nur knapp die 35-er-Marke verfehlt, ab der neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden sollen. Nach 22 neuen positiven Tests auf das Virus und elf neuen Genesungen hatte die Zahl der aktuell Infizierten zu diesem Zeitpunkt 109 erreicht. Diese Zahl hatte es in Mönchengladbach zuletzt am 21. Mai gegeben. Drei der 109 Infizierten am Donnerstagmorgen wurden im Krankenhaus behandelt. 603 Menschen befanden sich in Quarantäne (Vortag: 577). Kurz vor 18 Uhr teilte die Stadtverwaltung dann mit, die Sieben-Tage-Inzidenz habe nun 36,7 erreicht. Man habe daher zusätzliche Maßnahmen erlassen. Die folgenden Auflagen sollen ab sofort in Kraft treten:

Private Feiern außerhalb privater Räume mit 25 bis 50 Personen müssen dem Ordnungsamt der Stadt gemeldet werden. Diese Auflage gilt sowohl für Privatleute als auch für den Veranstalter, in dessen Räumen die Feier stattfindet. Bei Anmeldung wird eine Bestätigung erteilt.

Veranstaltungen Bei „Veranstaltungen aller Art“, so die Stadt, ist eine namentliche Sitzplatzdokumentation vorzunehmen. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind untersagt.

Sport-Events Bei Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen sind Zuschauer nicht mehr zugelassen. Bei Sportveranstaltungen im Freien ist die Zuschauerzahl auf 300 begrenzt.

Mögliche weitere Einschränkungen Ob es solche in den nächsten Tagen geben wird und wie die gegebenenfalls aussehen, ist noch nicht klar. Am Mittwoch hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsidenten der Länder in Berlin beschlossen, dass neue Auflagen und Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden sollen, wenn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 erreicht oder überschritten wird. Diese Regelungen lägen aber noch nicht als Verordnung oder Erlass vor, erklärte die Stadt am Donnerstagabend. Sobald die Erlasse oder Verordnungen vorlägen, werde die Stadt zeitnah darüber informieren.

Maskenpflicht, Feiern, Veranstaltungen, Gastronomie In den Beschlüssen der Runde mit der Kanzlerin in Berlin ist allgemein von einer Ausweitung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum ab Erreichen der 35-er-Marke die Rede. Diese erweiterte Pflicht soll überall eingeführt werden, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen. Für private Feiern soll es ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Teilnehmergrenzen geben: 25 Menschen im öffentlichen und 15 im privaten Raum. Für Veranstaltungen sollen in diesen Fällen die zulässigen Teilnehmerzahlen eingeschränkt werden – eine konkrete Zahlenangabe gab es dazu gestern nicht. Bund und Länder empfehlen zudem eine Sperrstunde für die Gastronomie, ohne allerdings bei Erreichen der 35-er-Marke schon eine Uhrzeit dafür zu nennen.

Details in Arbeit Wie die in Berlin gefassten Beschlüsse in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden sollen, werde gerade ausgewertet, erklärte ein Sprecher der NRW-Staatskanzlei gestern. Seinen Ankündigungen zufolge dürfte Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners demnach heute noch einen Termin haben: Am Freitag wolle Ministerpräsident Armin Laschet Oberbürgermeistern und Landräten in einer Videokonferenz die Berliner Beschlüsse und neuen Regeln für NRW vorstellen, hieß es nämlich gestern aus der Staatskanzlei.

Pläne der Stadt Zur Frage, wie sich die Stadt auf möglicherweise steigende Infektionszahlen vorbereite, hatte ein Sprecher kürzlich erklärt: „Auch weiterhin ist die Stadt auf alle Fälle vorbereitet und wird je nach Lage geeignete Maßnahmen, die von der Landesregierung über die Coronaschutzverordnung vorgegeben werden, situationsgerecht umsetzen. Ab einem Inzidenz-Wert von 35 bzw. 50 wird die Stadt der Lage und dem individuellen Infektionsgeschehen entsprechend gegensteuern.“

Wenn die Infektionszahlen noch weiter steigen Sollte eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 und mehr erreicht werden, sollen noch strengere Auflagen gemacht werden. Dazu gehört – zumindest nach den Beschlüssen in Berlin –, dass es für die Gastronomie eine Sperrstunde ab 23 Uhr geben soll. Bei Feiern dürfen in der Öffentlichkeit zehn, im privaten Raum maximal zehn Menschen aus höchstens zwei Haushalten zusammentreffen. Veranstaltungen werden auf 100 Teilnehmer beschränkt. Einige Bundesländer wollten die Beschränkungen für den privaten Raum freilich nur als Empfehlung formulieren, hieß es gestern.