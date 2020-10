Fußball : Topstart für jüngstes A-Liga-Team

Fußball Der TuS Wickrath steht seit vergangenem Wochenende an der Tabellenspitze der Kreisliga A. Und die Altersstruktur im Kader lässt auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen.

Unter normalen Voraussetzungen wäre nach einer Dekade Wickraths Zugehörigkeit zur Kreisliga A beendet gewesen und hätte seine Fortsetzung eine Klasse niedriger gefunden. Während der vergangenen fünf Spielzeiten fand sich der TuS zum Saisonende in der Tabelle immer tiefer platziert wieder. Doch nun grüßen die Blau-Weißen als einziges ungeschlagenes Team von der Tabellenspitze. Was ist geschehen?

Als gegen Ende des vergangenen Jahres eine Wachablösung an der Spitze des TuS stattfand, wurde seitdem so einiges umstrukturiert. Mit dem 29-jährigen Felix Schubert übernahm ein „Zugereister“ das Ruder. So sorgte er dafür, dass die Jugendarbeit weiter forciert wird. Als Sportlicher Leiter räumte er auch den Kader der Ersten Mannschaft auf und sorgte dort für Harmonie und die passende Chemie.