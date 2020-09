Kolumne Der Verbraucherschützer : Ist Ihr Fahrrad sicher?

Mönchengladbach Die Zahl der Fahrraddiebstähle in der Stadt steigt. Das können Sie tun, um Ihr Rad zu sichern – und zwar nicht nur mit einem Fahrradschloss.

Zu Corona-Zeiten boomt die Fahrrad-Branche. Alle wollen raus und an die frische Luft. Uns ging es genauso. Also haben wir uns dieses Jahr neue Cross-Bikes gekauft. Was sofort auffiel: Wer sportlich ambitioniert fahren und eine gute Ausstattung haben möchte, muss ordentlich in die Tasche greifen. Bei einem Verlust tut es dann umso mehr weh. Zuhause fingen dann die Überlegungen an. Wie kann man das neue Schmuckstück am besten gegen Diebstahl sichern? Reicht ein Schloss oder muss doch eine Versicherung her? Schauen Sie sich mal bei YouTube Tests von Fahrradschlössern an. Das kann sehr amüsant sein. Dort rückt man den Schlössern mit Bolzenschneider, Flex oder anderem Werkzeug zu Leibe. Was ich dort gelernt habe: Schlösser möglichst weit oben am Rahmen anbringen, an einen festen Gegenstand oder Laternenfahl anketten und einen belebten Platz aussuchen. Außerdem ist jedes Schloss knackbar und die wirklich sicheren waren uns meistens viel zu schwer. Also haben wir uns bei Stiftung Warentest ein gutes Faltschloss mit mittlerem Sicherheitslevel ausgesucht. Praktisch sollte es ja auch sein.