Tourismus in Nettetal : Jugendherberge: Verleihsystem für Fahrräder

Hinsbeck An der Jugendherberge in Hinsbeck kann man jetzt auch Fahrräder leihen. Das Haus ist jetzt eine Station von NiederrheinRad. Dieser Service steht nicht nur den Gästen der Herberge zur Verfügung, sondern allen.

Die Jugendherberge Hinsbeck ist jetzt auch eine „NiederrheinRad-Station“. Mit dem „NiederrheinRad“ steht ein flexibles Fahrrad-Verleihsystem zur Verfügung, das den Transport des eigenen Fahrrades überflüssig macht. Vom neuen Angebot der Jugendherberge in Hinsbeck überzeugten sich in der vergangenen Woche Bürgermeister Christian Wagner, Wirtschaftsförderer Hans-Willi Pergens und Ulrike Cronen vom Zentralbereich Stadtmarketing und Tourismus der Stadt Nettetal. Vorgestellt wurde es von Herbergsleiter Florian Darius. Schon ab einer Tagesmiete von neun Euro können sich Radfahrer an 33 Verleihstationen am Niederrhein die hochwertigen grünen Gazelle-Räder mit sieben Gängen ausleihen. Das System hat zudem den Vorteil, dass die Räder an jeder beliebigen Verleihstation abgegeben werden können, so dass ein großes Maß an Flexibilität geboten wird. Buchungsanfragen können unter Telefon 02153 951720 direkt an die Jugendherberge gerichtet werden.