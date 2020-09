Im Sparkassenpark Mönchengladbach : Artistik vor Strandkorb-Kulisse

Das Duo Kira begeisterte mit Kraft und Körperbeherrschung. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Der Celebrations Circus im Sparkassenpark bot Spaß und Nervenkitzel. Es gab kein Zelt und keine Manege, die Artisten traten stattdessen auf einer Bühne vor das Publikum.

Von Angela Wilms-Adrians

Manegen-Duft und Zirkuszelt gab es im Sparkassenpark nicht, doch eine zirzensische Mischung von Spitzenakrobatik, virtuoser Jonglage, clownesken Spielereien und poetischen Momenten. „Sie erleben den ersten Strandkorb-Zirkus der Welt“, rief Zirkusdirektor Thomas Merz zu Beginn den Besuchern – darunter dieses Mal besonders viele Kinder – von hoher Bühne zu.

Zum Auftakt der Show „Celebrations Circus“ jonglierte der Niederländer Scott Bovelander im atemberaubenden Tempo mit scheinbar ungezählten Bällen. Eine Herausforderung war ebenso der von Ezra Veldman virtuos inszenierte Tanz der Diabolos, die sich im freien Flug zu erstaunlichen Formationen sammelten. Clown André ließ Kinderherzen bangen und höherschlagen. Schließlich hatte er die Jüngsten gebeten, zu warnen, wenn die von ihm über hohen Stäben in Schwung versetzten Teller ins Schlingern geraten und abzustürzen drohten. Natürlich passten die so Aufgeforderten höllisch gut auf, folglich musste André zur Rettung von acht tanzenden Tellern beständig von einem Bühnenrand zum anderen eilen, um Scherben zu vermeiden. Tempo war das Zauberwort im Auftritt des Duos Monastyrsky, das in Sekundenschnelle die Kleider wechselte, um glamourös wie auch lässig schick gute Figuren zu machen. Das Duo Kira beeindruckte Hand in Hand oder auch Hand in Fuß mit kraftvollen Hebefiguren und enormer Körperbeherrschung.

Das galt ebenfalls beim Auftritt der Ukrainerin Julia Galenchyk an Netzstrapaten. Weil es kein Zeltdach gab, hingen die Bänder an einem seitlich vom Stadion aufgestellten Kran. Der Auftritt des Duos Turkeev an Strapaten machte bewusst, wie sehr das ungewohnte Umfeld eine Herausforderung sein muss. Die Position des Kran-Arms musste mehrfach ausjustiert werden, ehe das Duo ungehindert schweben konnte. Das Paar trug Mund- und Nasenschutz, während es mit Spitzenakrobatik in vollendeter Anmut bezauberte.