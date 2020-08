Kostenpflichtiger Inhalt: Unterstützung für Kevelaer : Minister: Offene Sonntage können Arbeitsplätze sichern

Mit offenen Sonntagen sollen zusätzliche Kunden nach Kevelaer gelockt werden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Die Gewerkschaft Verdi will den Einkaufssonntag am 6. September in Kevelaer kippen. Das Ministerium verweist auf den Erlass, der die besondere Situation in Corona-Zeiten berücksichtigt.