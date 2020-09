Zweckverband Landfolge : Vier Kübel-Bäume für Wanlo

Mönchengladbach Aufgestellt wurden die Kübel am Marktplatz Wanlo vom Zweckverband Landfolge Garzweiler n Zusammenarbeit mit der Baumschule Schmitz aus Kaarst.

Vier Kugelplatanen in Pflanzkübeln aus Cortenstahl stehen jetzt auf dem Marktplatz von Wanlo. Aufgestellt wurden sie über den Zweckverband Landfolge Garzweiler in Zusammenarbeit mit der Baumschule Schmitz aus Kaarst. Die Pflege der Bäume übernimmt in Zukunft das örtliche Koordinierungsgremium zum Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK).