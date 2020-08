Filialen in Köln, München und Berlin : McDonald’s startet Drive-In für Fahrräder

Köln Die Fast-Food-Kette McDonald’s möchte mit dem neuen „Bike-in“ künftig auch Radfahrer ansprechen, die auf der Durchreise sind. Getestet wird der neue Service in Köln, München und Berlin.

Fahrradfahrer in Köln, München und Berlin haben ab sofort die Möglichkeit, auf der Durchreise oder auf dem Heimweg bei McDonald’s etwas zu bestellen, ohne das Restaurant betreten zu müssen. Viele hatten in der Corona-Zeit versucht, mit dem Rad in den für Autos gedachten McDrive zu fahren. Zwar sei hier die ein oder andere Ausnahme gemacht worden – Cathy Hummels, die Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels bestellte erfolgreich – allerdings, so klärt ein Sprecher des Unternehmens auf, ist der Service rechtlich nur für Fahrzeuge zugelassen. Schon in den vergangenen Jahren habe es deshalb häufig Diskussionen mit Gästen gegeben: „Das beschäftigt die Leute schon länger. Durch Corona ist es jetzt noch mal in den Fokus gerückt, weil für einige Zeit vorwiegend nur der McDrive zugänglich war.“ Man habe sich deshalb eine Lösung überlegt.