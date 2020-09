Unternehmen aus Mönchengladbach : Start-up richtet Wohnungen digital ein

Per Smartphone lässt sich die Vase der Marke Werner Voß dank der Technologie von Davea in jedem beliebigen Raum platzieren. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Das Unternehmen Davea erschafft digitale Wohnwelten. Damit will man nun im Immobilienbereich punkten und langfristig die Möbelbranche erobern.

Plötzlich ist da eine Vase mitten im Raum. Bronzeglänzend steht sie zwischen Schreibtisch und Bücherregal. Man kann sie von allen Seiten betrachten, sogar von oben hineinschauen, sie wirkt praktisch lebensecht – obwohl sie nur auf dem Bildschirm des Smartphones zu sehen ist. Augmented Reality nennt man das, wenn auf dem Kamerabildschirm Realität und Fiktion verschwimmen.

Peter Godulla und David Hussey sind zufrieden. Genau diesen Aha-Effekt wollten die beiden erreichen. „Toll, oder?“, sagt Godulla über die Geschäftsidee der beiden. Davea haben sie ihr Unternehmen genannt, mit dem sie nun von Mönchengladbach aus zunächst den Immobilienmarkt erobern wollen. „Wir sind in der Lage, in extrem hoher Qualität Visualisierungen zu machen“, sagt Godulla.

Info Die Möbelhändler verkaufen kaum online Geschäft 2019 wurden in Deutschland rund 35 Milliarden Euro mit Möbeln umgesetzt – jeder siebte Euro entfiel auf Ikea. Online Der Online-Anteil im Möbelmarkt liegt niedriger als in anderen Segmenten. Eine Studie der Beratung PwC schätzte ihn zuletzt auf unter zehn Prozent.

Die Vase symbolisiert dabei eine Zukunftsvision der beiden, den gesamten Möbelmarkt virtuell erlebbar zu machen. Zum Start konzentriert sich das Unternehmen jedoch auf den Immobiliensektor. Denn Davea erstellt für Immobilienentwickler auch lebensechte 3D-Modelle von Räumen, bei denen zum Beispiel eine potenzielle Einrichtung simuliert wird. Dies soll zum Beispiel für Makler den Verkaufs- oder Vermietungsprozess deutlich beschleunigen, weil die Räume attraktiver wirken. Mit dem Mönchengladbacher Unternehmen „Bienen + Partner“ läuft bereits eine entsprechende Kooperation.

„Der Kunde bekommt am Ende nicht nur eine individuell auf seine Vorlieben zugeschnittene Einrichtungssimulation, sondern bestellt diese auch komfortabel über Davea“, heißt es auf der Internetseite von „Bienen + Partner“. Denn auch das gehört zu der Idee des Start-ups dazu: Büromöbel sollen direkt mitgekauft werden können. „Wir wollen das jetzt NRW-weit ausrollen“, sagt David Hussey.

Der Ire, der viele Jahre Vorstand beim weltgrößten Laminatboden-Hersteller Swiss Krono war, arbeitet schon seit 2016 an seiner Idee. Angefangen hat er in Berlin, inzwischen ist er in Mönchengladbach gelandet. Dort lernte er 2018 durch Zufall Peter Godulla kennen, der damals die Veranstaltungsreihe „Fuck-up-Night“ organisierte, bei der Gründer über das Scheitern sprechen. Godulla ist seit Jahren in der Digitalszene unterwegs, arbeitete unter anderem für das Düsseldorfer Finanz-Start-up Auxmoney.

Seit März arbeitet er nun Vollzeit an Davea, denn das Unternehmen hat große Pläne. Langfristig, so die Idee, will man auch im Möbelmarkt angreifen. „Vielen Möbelhäusern fehlt ein digitales Verkaufskonzept“, sagt Godulla: „Dabei wächst der Anteil von Möbeln an Online-Handel schneller als der Gesamtmarkt.“

Zwar gibt es heute schon die Möglichkeit, Badezimmer oder Küchen mittels 3D-Simulation zu planen, dennoch wird das Potenzial bislang nur ansatzweise ausgeschöpft. „Das ist ein spannendes Thema, was die Möbelbranche aktuell sehr beschäftigt“, heißt es daher auch beim Verband der Möbelindustrie. Konzerne wie Ikea oder auch Otto haben längst eigene Augmented-Reality-Apps, aber Davea zielt mit seinem Angebot speziell auf die vielen kleinen und mittelständischen Anbieter, für die sich der Aufbau einer eigenen Plattform nicht lohnt – vom Online-Shop bis zum Möbelhaus.