Hindenburgstraße in Mönchengladbach : IHK-Experten sagen, Mieten für Geschäfte in Top-Lage müssen sinken

Mönchengladbach Der stationäre Handel hat nicht erst seit der Corona-Pandemie stark zu kämpfen. Das wirkt sich auf die Mieten aus, die erzielt werden können. Laut IHK-Expertise gibt es selbst in besten Lagen Einbußen.

Die Mieten für Geschäfte in den Innenstädten selbst in besten Lagen sinken. Demnach werden in diesem Jahr für Einzelhandelsflächen in 1A-Lagen (also in Mönchengladbach im Wesentlichen an der Hindenburgstraße) zwischen 25 und 65 Euro pro Quadratmeter erzielt. Das gilt für kleinere Läden mit einer Größe bis 100 Quadratmeter. Das geht aus dem gewerblichen Mietspiegel hervor, den der Ausschuss für Immobilienwirtschaft der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein vorgelegt hat. Bei der bisher letzten Erhebung von 2019 lag die Spanne an der Hindenburgstraße noch zwischen 30 und 70 Euro pro Quadratmeter in diesem Segment.