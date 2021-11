Nach Einbruch in Korschenbroich : Polizei fahndet mit Hubschrauber nach drei Männern - ein Tatverdächtiger noch flüchtig

Korschenbroich/Mönchengladbach Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Donnerstagnachmittag nach drei Männern gefahndet: Sie werden verdächtigt, Staftaten in Mönchengladbach und Korschenbroich begangen zu haben.

Ein Hubschrauber der Polizei ist am Donnerstagnachmittag lange über Korschenbroich und Mönchengladbach geflogen. Der Grund: Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss fahndete nach drei Männern. Die hatten versucht, gegen 15.30 Uhr in Korschenbroich einzubrechen, waren aber vom Hausbesitzer überrascht worden, wie ein Sprecher der Neusser Polizei mitteilte. Hilfreich für die Ermittlungen war: Es gab eine Beschreibung der Täter. Die war sogar so gut, dass die Kollegen in der Mönchengladbacher Polizeileitstelle gleich hellhörig wurden. Stimmte die Beschreibung doch mit dem Aussehen von drei Männern überein, die am gleichen Tag gegen 14 Uhr an der Hindenburgstraße in Mönchengladbach Fahrräder gestohlen hatten und dann geflüchtet waren.