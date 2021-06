Abbiegemanöver in Mönchengladbach : Schäferhund stirbt nach Motorrad-Unfall

Am späten Freitagabend (111. Juni) musste die Polizei zu einem Unfall in Rheindahlen ausrücken (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Rheindahlen Der 17-jährige Fahrer hatte den Hund offenbar beim Linksabbiegen übersehen. Es kam zum Zusammenprall, den das Tier nicht überlebte.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, ist es am späten Freitagabend in Rheindahlen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Schäferhund gekommen. Der Hund starb noch an der Unfallstelle.