Ein Tatverdächtiger noch auf der Flucht : Drei Straftaten, ein Helikopter und zwei Festnahmen

Aus dem Helikopter wurde die Flucht verfolgt. Foto: Jessica Rixkens

Korschenbroich/Mönchengladbach Kuriose Verfolgung in Mönchengladbach und Korschenbroich: Mit einem Helikopter fahndeten Polizisten beider Behörden nach drei Einbrechern und Dieben, die noch während der Suche weiter stahlen. Einer ist noch auf der Flucht.

Ein Hubschrauber der Polizei ist am Donnerstagnachmittag lange über Korschenbroich und Mönchengladbach geflogen. Der Grund: Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss fahndete nach drei Männern. Die hatten versucht, gegen 15.30 Uhr in Korschenbroich einzubrechen, waren aber vom Hausbesitzer überrascht worden, wie ein Sprecher der Neusser Polizei mitteilte. Hilfreich für die Ermittlungen war: Es gab eine Beschreibung der Täter. Die war sogar so gut, dass die Kollegen in der Mönchengladbacher Polizeileitstelle gleich hellhörig wurden. Stimmte die Beschreibung doch mit dem Aussehen von drei Männern überein, die am gleichen Tag gegen 14 Uhr an der Hindenburgstraße in Mönchengladbach Fahrräder gestohlen hatten und dann geflüchtet waren.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss setzte nach dem Einbruch im Rahmen der Fahndung einen Hubschrauber ein. Dadurch konnte auf Korschenbroicher Gebiet ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die anderen beiden flüchteten zu Fuß weiter bis über die Mönchengladbacher Stadtgrenze. In der Zwischenzeit hatte die Gladbacher Polizei einen Anruf von einem Mann erhalten, dem gerade das Handy aus dem Auto gestohlen worden war. Dumm für die Flüchtenden – auch dieser Geschädigte konnte eine genaue Täterbeschreibung abgeben. „Die passte tatsächlich wieder auf einen der drei Fahrraddiebe, die auch in Korschenbroich einbrechen wollten“, hieß es am Donnerstag am späten Nachmittag aus der Gladbacher Polizeileitstelle.

Die Neusser leisteten daraufhin überörtliche Hilfe und schickten den Hubschrauber, der noch in der Luft war, weiter zur Nachbarstadt. Und auch hier war die Suche zumindest in einem Fall erfolgreich. Ein weiterer Täterverdächtiger konnte festgenommen werden. Er wurde durch die Wärmekamera im Hubschrauber entdeckt: Wie die Polizei berichtete, saß er in einem Gebüsch auf dem Friedhof Uedding. Der dritte Täter wird allerdings noch gesucht. Er war am Abend noch auf der Flucht.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss und in Mönchengladbach bitten um Hinweise.

(gap)