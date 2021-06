Gesamtschule Rheydt-Mülfort in Mönchengladbach : Schüler arbeiten zum Thema Rassismus und Zivilcourage

Mönchengladbach Rassismus hat viele Gesichter und viele Ebenen, auf denen man ihm begegnen kann. Genau so vielfältig ist auch das Programm, das die Gesamtschule Rheydt-Mülfort für diesen Tag zusammengestellt hat. Seit 2019 ist der Anne-Frank-Tag festes Datum für den Anti-Rassismus Tag an der Gesamtschule.

Anlässlich des Anne-Frank-Tages haben sich Schüler der fünften Klasse der Gesamtschule Rheydt-Mülfort mit Klassenlehrer Andeas Eckert kritisch mit Fotos als historische Quellen zum Leben der Anne Frank auseinander gesetzt. In zwei Räumen standen große Infotafeln mit Fotos von Anne Frank und weiteren Informationen über ihr Leben. Diese und weitere Materialien stellte das Anne-Frank-Zentrum in Berlin zur Verfügung. „Meine Oma hat mir davon erzählt, und dann habe ich angefangen, selbst zu recherchieren. Ich habe gelernt, was sie als Kind durchgemacht und dass sie sich versteckt hat“, erzählt Jamie Kaiser .

In einer anderen Klasse lautete das Motto „I have a Dream“, angelehnt an die berühmte Rede Martin Luther Kings vom August 1963 vor dem Lincoln-Memorial in Washington. „Wir haben Martin Luther King vorher besprochen“, erzählt Leiterin Laura Komor. Die Schülerinnen Precious Bortsie und Soukaina Akouch arbeiteten an einem „Black lives matter“-Plakat und waren beeindruckt von dem, was sie vorher erfahren hatten: „Ich fand es echt krass, dass Weiße in den USA eigene Plätze hatten. Die Schwarzen wurden verkauft und versklavt“, sagte Soukaina Akouch.