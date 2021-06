Kritik an Grünpflege in Mönchengladbach : Warum ein frisch gepflanzter Baum plötzlich verschwand

Wo einst ein Baum stand, wachsen derzeit Blumen – Jörg Sarnes am Ort des wundersamen Baumschwunds. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Rätselhaft mutete Jörg Sarnes an, was sich vor seinem Haus abgespielt hat: Verschwinden, Ankunft und neuerliches Verschwinden des Bewuchses einer Baumscheibe. Wie die Mags das erklärt und warum sie sich entschuldigt hat.

Bäume stellen ihrer Verwurzelung wegen für Diebe von Natur aus eine gewisse technische Herausforderung dar. Daher glaubte Jörg Sarnes auch nicht wirklich an einen Baumdiebstahl, als vor gut einem Jahr ein vor seinem Haus an der Kaesbachstraße stehender Baum plötzlich verschwunden war – und wenig später auch noch Stumpf und Wurzel. Aber irgendwie fühlte sich Sarnes schon beraubt. Denn: „Was folgte, war eine monatelange Phase mit freiem Blick auf die beschädigten Randsteine und wild wucherndes Unkraut“, schrieb der Windberger vor einigen Wochen in einer E-Mail an die Mags. Schließlich ist diese für die Pflege der Bäume im Stadtgebiet zuständig. In der Mail hatte Sarnes kurios Anmutendes zu beklagen: Sechs Wochen zuvor war zwar endlich ein neuer Baum an der Kaesbachstraße gepflanzt worden – doch wieder einige Wochen später, am 20. Mai, war auch dieser Neuzugang entfernt. Warum das nun schon wieder?

Eine Frage, die Sarnes nicht losließ. Nicht nur, weil ihm das Geschehen vor seiner Haustür unverständlich war. Sondern auch, weil er sich des neu gepflanzten Baumes väterlich angenommen und ihn regelmäßig bewässert hatte. Was Sarnes auch ärgerte: Die Anwohner der Straße wurden weder über die beiden Baumentnahmen noch über die Neupflanzung informiert. „Unabhängig von meiner persönlichen Betroffenheit nach all den Bemühungen, all der umsonst investierten Zeit und Kosten, sowie der langen Zeit, in der wir alle auf diesen Schandfleck in unserer Straße schauen dürfen, erschreckt das Vorgehen der Mags-Baumexperten“, schrieb Sarnes in seiner geharnischten Mail an die Mags.

Und siehe: Die Mags hat sich inzwischen nicht nur per elektronischer Post, sondern auch bei einem persönlichen Besuch von Jan Biehl, Chef der Abteilung Grünunterhaltung, gegenüber Sarnes erklärt – und auch um Entschuldigung gebeten, dass die Kommunikation im Vorfeld nicht gerade optimal gewesen sei. Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Denn erstens ist hier noch die Erklärung der Mags zu liefern. Und zweitens: Der frisch gepflanzte Baum an der Kaesbachstraße ist nicht der einzige, der wieder entfernt werden musste. Die Mags weiß inzwischen von 18 Bäumen, die nicht so anschlugen wie erhofft.

Nun denn: Die erste Fällaktion vor einem Jahr musste laut Mags aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden. „Der Baum in der Kaesbachstraße war abgängig und akut umsturzgefährdet“, erklärte eine Mags-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Viel Zeit, mit Anwohnern zu sprechen, bleibe in solchen Fällen nicht, so Grünpflege-Chef Biehl. Bei einem solchen Sicherheitsproblem müsse die Mags binnen 24 Stunden handeln. Der Ersatzbaum sei dann in der folgenden Pflanzperiode gesetzt worden – gemeinsam mit vielen anderen. Das sei das übliche Verfahren und auch kostengünstiger als übers Jahr verteilt immer wieder einzelne Bäume zu ordern.

Das Verschwinden des neu gepflanzten Baumes wiederum hatte eine andere Ursache: Dem Qualitätsmanagement des von der Mags mit den Pflanzungen beauftragten Unternehmens und auch Mags-Mitarbeitern sei aufgefallen, dass der Leittrieb des Frischlings beschädigt gewesen sei. Dieses Mangels wegen habe das Unternehmen den Setzling wieder entfernt – allerdings ohne die Mags zu informieren, sagt Biehl. Und inzwischen ist auch klar: „Leider war dies kein Einzelfall. Das beauftragte Unternehmen hat bislang 18 von den insgesamt 300 gepflanzten Bäumen wieder entnommen“, so die Mags. Die Kosten der Mängel und die für ihre Beseitigung werde nicht die Mags, sondern das beauftragte Unternehmen tragen müssen.