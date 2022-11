Neues Buch von Albert Damblon Lesung im Gladbacher Münster zum Heiligen Vitus

Für Albert Damblon, der nach einem kurzen Urlaub gerade erst von Corona genesen ist, wartet neben dem Altar ein Schaffell-gepolsterter Lehnstuhl zur Lesung aus Kostenpflichtiger Inhalt seinem Buch „St. Vitus – ein junger Held“. „Das ist das erste Mal, dass ich in all den Jahren hier mal so gemütlich sitzen darf“, scherzt er rückblickend auf seine langjährige Tätigkeit als Priester in Gladbachs Basilika minor.