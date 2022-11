Bildung in Mönchengladbach Wie Azubis Grundschüler für Technik begeistern

14 Klassen an vier Schulen in Mönchengladbach nehmen aktuell an dem Projekt teil. Unterstützt wird der Verein unter anderem von der Trützschler Foundation. Die Stiftung wird „Azubis an Schulen“ in den kommenden Jahren begleiten und finanziell fördern. „Digitale Kompetenz nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. Deswegen sind solche Projekte äußerst wichtig“, sagt Caroline Lange, Vorsitzende der Stiftung. Lisa Kreuels kann ihr nur zustimmen. Die Leiterin der Hermann-Gmeiner-Schule ist vom Unterricht der Azubis überzeugt. „Die Kinder saugen alles auf, was in den Stunden vermittelt wird“, sagt sie. „Zudem werden die Lehrkräfte entlastet. Seit der Corona-Pandemie sind wir technisch besser ausgestattet, aber die Schüler müssen den Umgang mit den Geräten natürlich lernen.“