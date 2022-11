Opa-Kolumne Warum ich plötzlich Reiterhöfe mag

Es gibt Zitate, die unsere Welt bewegten. Keine Sorge, ich will nicht bedeutende Aussagen von tatsächlichen oder vermeintlichen Größen aufzählen. Gehört der Satz „Ich bin der Regen!“ zu den geschichtsträchtigen Aussprüchen? Sicherlich nicht. Aber dieser Satz hat dazu geführt, dass ich mein Sofa verließ und in eine Kirche pilgerte. Gesprochen hat ihn meine Enkelin Elisa (5) in einem kaum inspirierenden Erntedank-Gottesdienst.