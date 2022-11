Corona-Pandemie in Mönchengladbach Städtisches Impfzentrum schließt zum Jahresende

Das NRW-Gesundheitsministerium begründet die Entscheidung, die kommunalen Impfangebote zu beenden, damit, dass der Bedarf durch das Regelsystem gedeckt sei. Mittlerweile findet das Gros der Corona-Impfungen in Arztpraxen statt. Ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) liefert auf Anfrage passende Zahlen dazu: Etwa 63 Prozent der Corona-Impfungen, die 2022 in Mönchengladbach durchgeführt wurden, wurden in Arztpraxen verabreicht. Bei der Erstimpfung liegt der Anteil bei etwa 50 Prozent, bei der Auffrischungsimpfung bei 47,5 Prozent, bei den zweiten und dritten Boosterimpfungen sogar bei 77 Prozent. Und die sechste Corona-Impfung, die etwa 1600 Mal in der Vitusstadt verabreicht wurde, fand zu 98 Prozent in Arztpraxen statt.