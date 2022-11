Kolumne Corgi James Die Schnittverletzung

Sonntag, 17 Uhr, in der Tierklinik. Die Wartezeit auf einen Arzt beträgt an diesem Sonntag zweieinhalb Stunden. Ich blute auf dem Weg zur Klinik und während der Wartezeit die gesamte Rückbank des Autos voll. Am Ende des Tages wird sie wie ein Schlachtfeld aussehen. 19.30 Uhr. Die Wunde müsse unter Vollnarkose genäht werden, sagt der Arzt bei seiner Begutachtung, der Hund könne gegen 22.30 Uhr wieder abgeholt werden. Nach überstandener OP torkele ich gegen 23 Uhr dem Auto entgegen, verliere auf dem vielleicht zehn Meter langen Weg dorthin meinen Verband. Wir fahren heim. Meine Besitzerin verbindet die Wunde fluchend neu, am nächsten Tag geht’s zur weiteren Wundversorgung zur Haustierärztin.