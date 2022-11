Lesung in Korschenbroich : Was ein Aufsteiger und ein Nazi-Jäger mit der deutsch-jüdischen Geschichte zu tun haben

Korschenbroich Im Pfarrzentrum haben die Autorinnen Shelly Kupferberg und Maren Friedender aus ihren Romanen gelesen. Wie diese mit ihren deutsch-jüdischen Familiengeschichten zusammenhängen.

Im Gespräch mit Moderator Paul Stänner betonten beide Autorinnen froh zu sein, dass der Verein an das Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ anschließe. Denn durch die Pandemie habe das Thema nicht die angemessene Aufmerksamkeit gefunden. In Deutschland beschränke sich das Wissen über jüdisches Leben vielfach auf die Zeit des Nationalsozialismus, während es in Wahrheit so viel reicher und vielfältiger sei, befand Kupferberg. „Daran könnten wir noch arbeiten“, sagte die Journalistin, die in Tel Aviv geboren wurde und in Deutschland aufwuchs.